Moderna уничтожила 400 тысяч доз вакцины от коронавируса из-за проблем на производстве

Американская компания Moderna уничтожила 400 тысяч доз своей вакцины от коронавируса. Такое решение она приняла из-за проблем с фильтрацией, которые произошли во время заключительных этапов производства.

Об этом Bloomberg рассказал советник правительства США по вакцинам Монсеф Слауи. Он подчеркнул, что проблема возникла во время финальных этапов производства препарата от коронавируса.

Слауи подчеркнул, что таких проблем «следует ожидать» во время сложных производительных процессов, которые похожи на тот, что необходим для выпуска вакцины Moderna.

При этом представитель компании Рэй Джордан отметил, что Moderna все равно сможет произвести 20 миллионов доз, которые запланированы на этот месяц. Более того, несмотря на уничтожение партии, компания сможет выполнить план и изготовить для США в первом квартале 2021 года от 85 до 100 миллионов доз.

«Известия» отметили, что правительство США 18 декабря предоставило иммунитет от ответственности американским компаниям Pfizer и Moderna за побочные эффекты от их вакцин, которые могут проявиться у добровольцев.

Ранее РИА ФАН сообщило, что фармацевты медучреждений США выбросили каждую шестую дозу вакцины от коронавируса, которую разработали американская Pfizer и немецкая BioNTech. Причиной стала неточная маркировка.