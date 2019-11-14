  • Модельера Меган Маркл и Кейт Миддлтон ограбили в Лондоне

    14 ноября 2019, 20:49

    Артур Блянихов

    В столице Соединенного Королевства ограбили британского модельера Аманду Уэйкли. Именно ее наряды носят Кейт Мидлтон и Меган Маркл, сообщила «Газета.ru».

    По данным издания, дизайнера ограбили, когда она проверяла спущенные шины на своем авто в одном из пригородов Лондона. К женщине подошли неизвестные мужчины, вооруженные топором, и отобрали дорогие часы Rolex.

    «Дни.ру» уточнили, что сумма нанесенного ущерба составила около 25 тысяч фунтов стерлингов. В перерасчете на американскую валюту это порядка 32 тысяч долларов.

    Уэйкли не пострадала. Правоохранители ищут грабителей.