Модельера Меган Маркл и Кейт Миддлтон ограбили в Лондоне
В столице Соединенного Королевства ограбили британского модельера Аманду Уэйкли. Именно ее наряды носят Кейт Мидлтон и Меган Маркл, сообщила «Газета.ru».
По данным издания, дизайнера ограбили, когда она проверяла спущенные шины на своем авто в одном из пригородов Лондона. К женщине подошли неизвестные мужчины, вооруженные топором, и отобрали дорогие часы Rolex.
«Дни.ру» уточнили, что сумма нанесенного ущерба составила около 25 тысяч фунтов стерлингов. В перерасчете на американскую валюту это порядка 32 тысяч долларов.
Уэйкли не пострадала. Правоохранители ищут грабителей.