Модельера Меган Маркл и Кейт Миддлтон ограбили в Лондоне

По данным издания, дизайнера ограбили, когда она проверяла спущенные шины на своем авто в одном из пригородов Лондона. К женщине подошли неизвестные мужчины, вооруженные топором, и отобрали дорогие часы Rolex.

«Дни.ру» уточнили, что сумма нанесенного ущерба составила около 25 тысяч фунтов стерлингов. В перерасчете на американскую валюту это порядка 32 тысяч долларов.

Уэйкли не пострадала. Правоохранители ищут грабителей.