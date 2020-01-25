Модель выложила фотографии своего тела без фотошопа. Многим это понравилось

22-летняя австралийка Ариэлла Нисса опубликовала фото в своем Instаgrаm-профиле, на которых виден целлюлит на ее бедрах. Модель пожаловалась на частые негативные комментарии о своей «необработанной» фигуре. «Твой целлюлит выглядит как скомканный пластиковый пакет», — пишут ее критики.

Ариэлла также пожаловалась на то, что некоторые агенства отменили запланированные с ней фотосъемки из-за ее не слишком гладкой кожи. Многие копании также не хотели с ней работать, не указывая причин отказа.

В то же время подписчики модели поддержали ее и написали, что она вдохновила их принять свои недостатки. «Спасибо тебе за настоящие фото», «Благодаря тебе я научилась любить свой целлюлит. А ты как всегда прекрасна», «Мне нравится твоя уверенность», — прокомментировали пользователи ее фото. На Ариэллу в Instagram подписано больше 350 тысяч человек.