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    27 декабря 2020, 10:42

    Модель русской руганью отбилась от нападения в США

    Алена Макаренко

    Модель, победительница конкурса «Мисс Екатеринбург — 2012» Анна Лесун спаслась от нападения в Нью-Йорке. В этом ей помогли ругательства на русском языке. Историей она поделилась в Instagram.
    Модель русской руганью отбилась от нападения в США

    Девушка выгуливала собаку в районе Сохо на Западном Бродвее. Тогда к Лесун подошел неизвестный и попросил денег. Получив отказ, он повел себя агрессивно и начал угрожать.

    «Сказал, что пнет мою собаку, и начал приближаться ко мне. Он первым нанес удар, но меня задело несильно. Я оттолкнула его в ответ и начала ругаться на русском», — рассказала модель.

    По ее словам, нападавший не ожидал подобной реакции, поэтому только обозвал девушку и ушел.

    Впервые мужчина поднял на нее руку, но сейчас Лесун в порядке. Модель призналась, что теперь думает записаться на тренировки по самообороне.

    Ранее жителя Владимирской области оштрафовали за нападение на полицейского. В сентябре пьяного мужчину доставили в отделение полиции и предложили проехать до наркологического отделения для прохождения медосвидетельствования. Он отказался и несколько раз ударил правоохранителя.