Модель русской руганью отбилась от нападения в США

Девушка выгуливала собаку в районе Сохо на Западном Бродвее. Тогда к Лесун подошел неизвестный и попросил денег. Получив отказ, он повел себя агрессивно и начал угрожать.

«Сказал, что пнет мою собаку, и начал приближаться ко мне. Он первым нанес удар, но меня задело несильно. Я оттолкнула его в ответ и начала ругаться на русском», — рассказала модель.

По ее словам, нападавший не ожидал подобной реакции, поэтому только обозвал девушку и ушел.

Впервые мужчина поднял на нее руку, но сейчас Лесун в порядке. Модель призналась, что теперь думает записаться на тренировки по самообороне.

Ранее жителя Владимирской области оштрафовали за нападение на полицейского. В сентябре пьяного мужчину доставили в отделение полиции и предложили проехать до наркологического отделения для прохождения медосвидетельствования. Он отказался и несколько раз ударил правоохранителя.