Модель обвинила актера из «Отряда самоубийц» и «Робокопа» в изнасиловании

Модель Габриэлла Магнуссон обвинила голливудского актера Юэля Киннамана в изнасиловании. Звезда «Отряда самоубийц» ответил на обвинение в Instagram.

Киннаман объяснил, что три года назад у него были короткие романтические отношения с девушкой, но после расставания модель постоянно пыталась выйти с ним на связь. По словам актера, Магнуссон якобы начала угрожать физической расправой ему и его близким и вымогала деньги. Киннаман сообщил о неких «сфабрикованных и отвратительные слухи» о нем, которые она грозилась опубликовать если он не выполнит ее требования. По словам актера, модели нужны были деньги и знакомства в Голливуде.

Магнуссон на своей странице в Instagram заявила, что актер изнасиловал ее два раза и пытался сделать все возможное, чтобы она молчала. Девушка рассказала, что Киннаман якобы звонил ей на прошлой неделе и со слезами умолял не рушить ему карьеру.

По данным телеканала NBC News Магнуссон и Киннаман встретятся на слушаниях в Верховном суде Лос-Анджелеса 30 августа.