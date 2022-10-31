Модель из Эстонии на русском рассказала о тесте ДНК, чтобы доказать, что в ней нет «ничего русского» | 360°

Мир 31 октября 2022, 16:17 Модель из Эстонии на русском рассказала о тесте ДНК, чтобы доказать, что в ней нет «ничего русского» Эстонская модель Микконен сделала тест ДНК и заявила, что в ней нет «ничего русского» freepik

Читать 360tv в

Модель из Эстонии Анна Микконен в эфире телеканала Limon на русском языке заявила, что сделала тест ДНК, чтобы доказать, что в ее жилах не течет русская кровь. Красавица призналась, что из-за политических разногласий поссорилась с членами своей семьи.

Модель признали вице-миссис Европа — 2022 в Болгарии, а прошлым летом она вошла в топ-50 конкурса «Миссис Вселенная», проходящем в Южной Корее. Девушка поддерживает украинское руководство, а из-за политических разногласий перестала поддерживать отношения со многими друзьями и даже с собственным отцом. Для налаживания отношений с родителем Микконен решила пройти тест ДНК.

Реклама

«Чтобы ему доказать, что русского у нас ничего нет. Но и это не помогло. Он все равно считает себя русским», — пожаловалась модель.

Реклама

Власти Эстонии продолжают притеснять русскоязычное население. В республике решили лишить россиян и белорусов права на оружие с 1 декабря 2022 года, сообщил RT.

Ранее эстонский парламент признал Россию «спонсором терроризма». За это решение высказались 88 депутатов, никто не воздержался и не проголосовал против.