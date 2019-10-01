Модель Джиджи Хадид выпроводила с подиума пранкершу-самозванку. Видео

Американская модель Джиджи Хадид, кроме демонстрации новых нарядов от модного дома Chanel, немного поработала вышибалой во время показа. Дело в том, что на подиум влезла посторонняя и пошла вместе с остальными моделями.

На кадрах видно, как женщина в клетчатом костюме от Chanel забирается на подиум и продолжает идти в ряду остальных моделей. Однако Хадид разглядела самозванку и преградила ей путь. После этого она схватила ее за плечо и вывела со сцены.

Модный директор New York Times Ванесса Фридман, также присутствовавшая на мероприятии, сказала, что это «лучшее финальное видео на показах Chanel за всю историю.

«Найди разбойника с подиума! И найди охранников, бегущих за ней!» — написала она.

На скандальную выходку пошла YouTube-блогер Мари Бенольель, известная своими пранками. Чаще всего она снимает видео неожиданного и скандального появления на закрытых мероприятиях.

Это не первая ее выходка за последние дни. В начале недели она опубликовала видео, в котором вышла во время показа Etam в одном нижнем белье.