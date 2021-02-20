Модель Алеся Кафельникова извинилась за обнаженную фотосессию со слоном

Фотография обнаженной модели Алеси Кафельниковой на слоне, сделанная на Бали, разозлила зоозащитников и жителей Индонезии. В ответ девушка написала большой пост в Instagram, в котором принесла извинения и рассказала о том, что уже много лет занимается благотворительностью.

Она пояснила, что вызвавший критику снимок стал частью одной из последних акций, направленной на поддержку животных и жителей деревни, где прошла фотосессия.

Кафельникова пояснила, что с помощью фотографии она хотела показать уважение и любовь к животным. Особенно к слонам.

«Жалко, что люди видят в этом пошлость. <…> Надеюсь, в каждом из вас пробудится эстетическая любовь к моему посту и красоте», — подписала она.

Она отметила, что у нее не было цели оскорбить чувства местных жителей или проявить неуважение к местной культуре. После этого она принесла свои извинения всем, включая тех, кто увидел в ее фотографии что-то еще, кроме проявления любви к животным.