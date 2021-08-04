Мода на вещи с изображением рептилий и грибов появилась на Западе

Среди подростков Западных стран стремительно растет мода на вещи с изображением змей, улиток, лягушек и червей. Такой стиль называется гоблинкор. Он проповедует любовь к природе и ко всему естественному. Главная цель этого направления — популяризация тех созданий природы, которых принято считать мерзкими, рассказала «Газета.ru» со ссылкой на издание The Guardian.

Поклонники такой одежды проповедуют обществу все естественное и натуральное. Например, на одном из сайтов, который продает изделия ручной работы, количество запросов с такими изображениями выросло на 652% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Одежда в таком стиле подается и в магазинах массового потребителя, и на других сайтах. А вот люксовые бренды не спешат поддерживать моду на червей и летучих мышей.

Новую необычную тенденцию в одежде прокомментировала бывший эксперт по трендам в социальной сети Tumblr Аманда Бреннан. По ее словам, это движение зародилось еще в 2010-х годах и получило развитие именно на этой популярной у подростков платформе. Оно снова начало набирать обороты в 2019-м и вышло на новый уровень в 2020 году благодаря пандемии.

Помимо гоблинкора, подростки на Западе интересуются и другим направлением cottagecore. Главная его цель — популяризация сельской жизни и традиционных ремесел, таких как гончарство, рукоделие, плотницкое дело и другие.

Молодые люди в России не спешат следовать этой моде. Хотя на улицах больших городов можно встретить отдельных личностей, в образе которых содержаться элементы двух этих стилей.