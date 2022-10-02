Мобильный номер премьер-министра Великобритании Трасс выложили в открытый доступ | 360°

Мир 02 октября 2022, 18:08 Поделиться Telegram

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Viber Мобильный номер премьер-министра Великобритании Трасс выложили в открытый доступ Daily Mail: доступ к мобильному номеру премьера Англии оценили в 6,49 фунта стерлингов РИА «Новости»

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Личные номера мобильных телефонов премьер-министра Великобритании, а также еще 25 членов кабмина появились на американском сайте. За показ закрытой информации администрация портала просит 6,49 фунта стерлингов (436 рублей). Об этом сообщило издание Daily Mail.

В частично открытом доступе, кроме номера Трасс, оказались номера личных мобильных телефонов министра обороны Бена Уоллеса, главы МИД Джеймса Клеверли, министра внутренних дел Суэллы Браверман и других высокопоставленных лиц правительства Великобритании.

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На запрос издания в пресс-службе Министерства безопасности заявили, что произошел взлом, но большая часть номеров, а также адреса электронной почты и пароли давно устарели. Ведомство организовало проверку.

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Источник в британской разведке назвал утечку шокирующей и предупредил, что личную информацию могут использовать крупные хакеры, которые заразят мобильные телефоны вирусами через текстовое сообщение.

На сайте, чье название издание не приводит, говорится, что там содержится более 14 миллиардов файлов личной информации, полученной в ходе утечек. На странице указан номер телефона, но звонок ведет в офисное здание в Лос-Анджелесе, где зарегистрировано несколько тысяч фирм.

Заплатив необходимую сумму, журналисты издания получили номер премьер-министра Трасс. Номер проверили через мессенджер, где в профиле увидели фотографию главы правительства, сделанную на прошлое рождество. Этот номер Трасс использовала с 2011 года.

Проверка подтвердила подлинность номеров всего Кабинета министров за исключением заместителя главы правительства Терезы Коффи и министра Северной Ирландии Криса Хитона-Харриса, а также высокопоставленных военных и руководителей спецслужб.

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