Отмечается, что пока в столице работает связь только по Wi-Fi. Помимо этого, Белорусские СМИ сообщили, что в Жлобине и Бресте мобильный интернет отключили совсем.

Помочь белорусам попытался даже основатель Telegram Павел Дуров. Он подключил в мессенджере инструменты против цензуры. Однако при отсутствии интернета это мало чем помогло.

В Белоруссии проходят массовые митинги, после прошедших выборов на пост президента страны. Главой государства был снова выбрал действующий президент Александр Лукашенко. Протестанты считают, что подсчет голосов был сфабрикован.

За минувшие сутки милиция задержала более двух тысяч человек по всем городам Белоруссии. К акциям подключились сотрудники завода. Они устроили митинг и потребовали прекратить разгон демонстрантов.