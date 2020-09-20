Скорость мобильного интернета снизили в Минске

Оператор A1 снизил скорость мобильного интернета в Минске по распоряжению властей. Провайдер пообещал предоставить пользователям доступ к Сети в полном объеме, «как только это станет возможным».

«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 20 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», — говорится в сообщении A1 в Twitter.

Скорость интернета по выходным снижают в Минске на фоне несанкционированных акций протеста, которые продолжились и сегодня. Минский метрополитен закрыл шесть станций. В центр города пригнали спецтехнику: водомет, 10 машин БТР, автомобили «Заслон» и автомобили с колючей проволокой. Для охраны правопорядка приехали внутренние войска.

Милиция начала задерживать участников акции. Протестующие уже дошли до стелы «Минск — город-герой».

Минчане и жители других белорусских городов протестуют по воскресеньям уже второй месяц. Недовольные результатами голосования на президентских выборах в первый раз вышли на улицу 9 августа — сразу после того, как ЦИК обнародовал итоги выборов. По данным Центризбиркома, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Его соперница Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10,1% избирателей.