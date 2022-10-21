Мир 21 октября 2022, 14:52 Мобильные военкоматы на границе с Грузией исчезнут уже завтра — СМИ Baza: мобильные военкоматы на границе с Грузией уберут 22 октября РИА "Новости"

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Мобильные военкоматы на границе России с Грузией уберут завтра, 22 октября, сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, количество людей на границе нормализовалось.

Мобильные военкоматы появились на пункте пропуска «Верхний Ларс» в конце сентября, после объявления о частичной мобилизации в России. Таким образом дезертирам не удавалось сбежать от повесток. У границы образовались огромные очереди. Но в итоге пункты проработали около месяца, а теперь необходимость в них отпала.

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«Верхний Ларс» — единственный легальный сухопутный переход между Россией и Грузией. В конце сентября там возникли многокилометровые пробки, и многие, опасаясь застрять в машине не то что на часы, а даже на дни, предпочитали пройти через КПП пешком или на велосипеде. Стоя в бесконечной пробке, люди даже начали торговать автомобилями и покупать их.

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Глава Северной Осетии объявил режим повышенной готовности с 28 сентября и ограничил въезд автомобилей, чтобы «не пускать ситуацию на самотек».