Мир 17 декабря 2023, 13:48 Мобильные блокпосты для вручения повесток создадут в Киевской области Депутат Мосийчук: в Киевской области создали блокпосты для вручения повесток Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/globallookpress

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В Обуховском районе Киевской области решили создать мобильные блокпосты для вручения повесток. Инициатива исходила от военкомата Обуховского района. Об этом написал бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в Facebook*.

«В Обуховском районе Киевской области военкомы вводят новый метод работы по мобилизации граждан. Ими вместе с органами местной власти будут оборудованы специальные блокпосты», — сообщил он.

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Депутат пояснил, что представители территориальных центров комплектования станут не только проверять документы и вручать повестки, но и задерживать нарушителей воинского учета.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что украинцев «загоняют в армию» силой, студентов ловят на парах, призывников ищут в спортзалах и на дискотеках. По словам Сальдо, из-за провалов ВСУ бойцы утратили мотивацию.

*Запрещен в России, поскольку принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.