Мир 09 февраля 2024, 20:43 Мобилизованный в ВСУ инвалид умер в первый день службы Лубинец: мобилизованный в ВСУ инвалид с эпилепсией умер в первый день службы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мобилизованный в ВСУ инвалид с эпилепсией умер в первый же день службы. Об этом в Telegram-канале написал украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Во время мониторинга сети интернет обнаружил информацию о мобилизации <…> гражданина Украины, который имел инвалидность, болел эпилепсией и умер в воинской части в первый же день службы», — написал украинский омбудсмен.

Реклама

ЧП произошло в Одесской области, Лубинец взял досудебное расследование на личный контроль. Прокуратура проверит качество проведения медосмотров. Лубинец не назвал причины смерти мобилизованного.

Украинские власти одобрили решение о переводе военных комиссариатов на работу в круглосуточном режиме. Военкоматы смогут в новом режиме налагать административные взыскания, организовывать проведение медосмотров и вести учет призывников.