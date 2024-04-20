Мир 20 апреля 2024, 23:59 Мобилизованных на Украине зэков отправят рыть окопы Малюська: украинских экс-заключенных отправят строить фортификации

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На Украине осужденных, которые хотят досрочно освободиться через механизм мобилизации, будут направлять в стройбат. Об этом заявил министр юстиции страны Денис Малюська в эфире телемарафона.

По его словам, подразделения, сформированные на основе вышедших из мест заключения людей, будут более эффективны в сооружении различного рода фортификаций, в том числе строительстве окопов.

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«Современная армия — это не только стрельба из автомата. Это много физической работы, не требующей использования оружия круглосуточно. <…> Наши военные много копают, я думаю, что здесь наши „питомцы“ могут дать фору многим военным», — сказал министр.

Ранее Малюська утверждал, что осужденных в случае их мобилизации направят на первую линию фронта, чтобы они не сбежали. Отправленные на передовую осужденные будут считаться свободными условно. Если мобилизованный решит уклониться от службы, он получит новый срок, рассказал глава минюста.