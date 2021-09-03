Мобилизационные учения «Юг-2021» стартовали в Киргизии

На юге Киргизии начались мобилизационные учения «Юг-2021». Об этом сообщил RT.

В оборонном ведомстве республики рассказали, что в учениях задействованы порядка полутора тысяч гражданских лиц, военнослужащих погранслужбы, Минобороны, Госкомитета нацбезопасности. Также привлечены сотрудники МВД и МЧС.

Во время учений будут проведены практические мероприятия «по приведению органов военного управления в высшие степени боевой готовности, а государственных органов и органов местного самоуправления — в готовность к работе по руководству подчиненными структурами и подразделениями в условиях введения военного положения».