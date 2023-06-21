Мир 21 июня 2023, 10:40 Мобилизационное учение с военными комиссариатами началось в Белоруссии МО Белоруссии: мобилизационное учение с военными комиссариатами пройдет в Минской области РИА «Новости»

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Учение с военными комиссариатами Минской области стартует в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

«С 21 по 30 июня <…> с военными комиссариатами Минской области проводится мобилизационное учение», — уточнили в ведомстве.

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Его основная цель — оценить степень готовности военных и чиновников выполнять поставленные задачи.

В министерстве напомнили, что это ежегодная плановая проверка. Ее участники выполнят мероприятия по развертыванию объектов инфраструктуры, привлекут военнообязанных и технику.

В начале июня стало известно, что в Белоруссию прибывает личный состав общевойсковых и танковых соединений ВС России, написал RT. Цель переброски — повышение обороноспособности Союзного государства. Поставку белорусским военным очередного комплекта ЗРК С-400 уже завершили.

Ранее в Белоруссии анонсировали подготовку площадок для размещения стратегических ракетных комплексов.