Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации в ДНР

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации. Видеообращение к жителям ДНР появилось в его Telegram-канале.

«Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации», — сказал он.

Пушилин добавил, что обращается ко всем мужчинам ДНР, способным держать в руках оружие, чтобы они встали на защиту своих семей. «Совместными усилиями мы добьемся желанной и необходимой нам всем победы. Мы защитим Донбасс и всех русских людей», — заключил глава республики.

Накануне Пушилин объявил о всеобщей эвакуации жителей из ДНР. С начала эвакуации в Россию вывезли более 6,6 тысячи человек, 2,5 тысячи из них — дети. Сегодня глава администрации Донецка Алексей Кулемзин доложил Пушилину, что эвакуация жителей проходит организованно в круглосуточном режиме.