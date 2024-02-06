Мир 06 февраля 2024, 08:30 МО Великобритании объяснило решение передать Украине танки Challenger МО Британии: переданные Украине танки Challenger усилили боевой потенциал ВСУ Cover Images/Keystone Press Agency/globallookpress

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Великобритания поставила Украине танки Challenger 2, чтобы усилить боевой потенциал украинской армии. Об этом заявил замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи, сообщил RT.

Хиппи ответил на запрос, который направил член Палаты общин парламента Великобритании Джон Макдоннелл. Он обратился к правительству с просьбой объяснить цели передачи танков ВСУ.

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«Решение <…> обеспечило соответствующий боевой потенциал и эффективность и тем самым открыло путь для дальнейших поставок десятков основных боевых танков от международных партнеров», — указал в ответ на парламентский запрос замглавы Минобороны.

Парламентарий также спросил у министерства, почему оборонное ведомство не отправило все боевые машины, не подлежащие модернизации до уровня Challenger 3. Хиппи в ответ на это проинформировал, что решение относительно этих танков пока не приняли.

Ранее журналисты газеты Business Insider рассказали, что зарубежные танки не помогли ВСУ изменить ситуацию на поле боя. Украине передали боевые машины Leopard и Challenger для контрнаступления, но командование не смогло воспользоваться ими в полной мере.