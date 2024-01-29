Мир 29 января 2024, 03:08 Множество нарушений выявили при проверке военкоматов на Украине Глава Минобороны Украины Умеров: много нарушений нашли при проверке военкоматов Freepik

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Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что незапланированные проверки военкоматов в стране выявили множество нарушений. Об этом он написал на странице в Facebook*.

«Проводим незапланированные проверки ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы — прим. ред.) <…> в регионах. Фиксируем множество нарушений», — сообщил министр.

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По словам Умерова, ведомство начало исправлять выявленные несостыковки.

Ранее житель украинского города Черновцы заявил, что горожане живут в страхе из-за бесчинств сотрудников военкоматов. По его словам, их действия похожи на «настоящие похищения» людей. Мужчина боится выйти на улицу, потому что не хочет встречаться с военкомами. Он не уверен, что IT-специальность и травма позвоночника спасут его от службы в ВСУ.

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