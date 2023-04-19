19 апреля 2023, 07:35
Многоуровневая парковка обрушилась на Манхэттене, один человек погиб
Один человек погиб при обрушении многоуровневой парковки на Манхэттене
Многоуровневая парковка обрушилась в Нью-Йорке на Манхэттене. Представитель пожарных служб города заявил об одном погибшем и пяти пострадавших, написало РИА «Новости».
«По меньшей мере один человек погиб, еще пять получили ранения в результате обрушения многоуровневой парковки, располагавшейся в одном из зданий в нью-йоркском районе Манхэттен, сказал сотрудник пожарных служб», — говорится в сообщении.
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В соцсетях уже появились видео с места происшествия.
По предварительной информации, под завалами обрушившегося строения людей нет. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс отметил, что уцелевшие конструкции парковки остаются в нестабильном состоянии, на месте ЧП из-за этого работает специальная техника.
Правоохранительные органы выясняют все причины и обстоятельства случившегося. ТАСС уточнил, что парковка находится в 200 метрах от Всемирного торгового центра.
Нью-Йорк
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