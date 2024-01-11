Мир 11 января 2024, 19:20 Многотысячная акция протеста оппозиции началась в Варшаве Многотысячный протест оппозиции начался в Варшаве из-за ареста экс-главы МВД Unsplash

Читать 360tv в

Представители польской оппозиции организовали массовую протестную акцию в Варшаве, сообщило РИА «Новости». Поводом стало задержание экс-главы МВД Мариуша Каминьского и его заместителя.

Организаторы акции из оппозиционной партии «Право и справедливость» заявили, что к протесту планируют присоединиться 50 тысяч человек. Демонстранты собрались у здания сейма, после чего они пройдут с маршем по столице.

Реклама

На улицы Варшавы для поддержания безопасности вышли три тысячи правоохранителей. Стычек пока не зафиксировали, однако риски столкновений остаются высокими из-за проходящей параллельно акции сторонников правительства. На нескольких улицах в центре перекрыли движение машин.

Демонстранты выступают против задержания Каминьского, которого арестовали в президентском дворце. Сторонники оппозиции считают дело политически мотивированным и связывают его со сменой премьер-министра. Президент Анджей Дуда пообещал помиловать экс-министра, который объявил голодовку в СИЗО.

Другим поводом для недовольства стали решения правительства, которые привели к закрытию государственных СМИ.