Мир 14 марта 2024, 15:10 Многослойную систему ПРО призвали создать в странах НАТО из-за России Генсек Столтенберг: НАТО следует создать массивную систему ПРО и укрепить ПВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия обеспечила свою армию гиперзвуковым оружием. Из-за этого странам НАТО следует усовершенствовать системы противовоздушной и противоракетной обороны, заявил на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Гиперзвуковые ракеты — это, конечно, вызов. <…> Но это говорит о необходимости создания многослойной системы ПВО, необходимости создания систем ПВО и ПРО», — сказал он.

Реклама

Столтенберг отметил, что зенитные ракетные комплексы Patriot из США показали свою эффективность на Украине. По его словам, они смогли сбить несколько российских ракет «Кинжал».

Президент России Владимир Путин заявил в интервью Дмитрию Киселеву, что российские комплексы «Авангард» обесценили вложения США в систему противоракетной обороны. Он предупредил, что со страной перестанут считаться, если она не сможет постоять за себя.