Многополярный мир назвали общей целью России и Китая | 360°

Эксклюзив 15 сентября 2022, 17:35 Поделиться Telegram

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Viber Многополярный мир назвали общей целью России и Китая Политолог Корнилов назвал многополярный мир главной темой отношений России и Китая РИА «Новости»

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Тезис о создании многополярного мира с доминирующей ролью ООН, о которой говорил президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), фактически повторил председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении. По этому вопросу обе страны имеют одинаковые взгляды и ведут совместную работу, отметил в беседе с «360» политолог Владимир Корнилов.

Пункт про многополярный мир, напомнил он, фактически был главным в историческом коммюнике, которое Путин и Си Цзиньпин подписали во время февральской встречи в Пекине.

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«Во многом сейчас двустороннее сотрудничество Китая и России строится на этом принципе, на том, что ООН должна сохраняться как инструмент взаимной коммуникации и для решения международных конфликтов и споров. При этом мир должен быть многополярным, а не однополярным», — заявил Корнилов.

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Политолог отметил, что в некоторых тезисах мнения России и Китая не совпадают, о чем Путин сегодня говорил. Но базовый принцип, который разделяют два государства, также поддерживают и другие страны, ставшие участниками форума в Самарканде.

Эксперт отметил, что таким сближением России и Китая оказались недовольны страны Запада и оказывают максимальное давление на Пекин. В этом вопросе они добились некоторого успеха.

«Целый ряд китайских компаний, в том числе технологических, если не совсем уж остановили сотрудничество с Россией, то заморозили. Именно потому, что не хотят попасть под санкции США и Европы», — заявил Корнилов.

Он добавил, что страны Запада делают все, чтобы Китай, Индия и другие государства, которые сохранили партнерство с Россией, разорвали с ней все связи. При этом США даже не пытаются скрывать свои цели, которые появляются в заявлениях Госдепа и других структур.

Президент России Владимир Путин назвал неприемлемым для большинства государств создание однополярного мира. Российский лидер призвал укрепить ШОС в качестве основной площадки для взаимодействия государств.

Лидер КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Москва и Пекин могут вместе занять руководящую роль для выхода мира на путь устойчивого развития в условиях глобальных перемен, которые происходят сейчас.

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