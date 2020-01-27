Многообещающий беспилотник «Охотник» испугал американские СМИ

Американские журналисты назвали новый российский беспилотник С-70 «Охотник» малозаметным, но многообещающим. Эксперты считают, что летательный аппарат можно будет эффективно применять для разведывательных и ударных миссий.

Об этом сообщил «Царьград». Американские СМИ заявили, что «Охотник» сможет выполнять все задачи Министерства обороны в Сирии быстрее и лучше, чем прежде. Журналисты National Interest отметили, что беспилотник стал опаснее из-за необычной конструкции «летающее крыло», компактности и способности летать на дальние расстояния.

Издание сравнило С-70 с американскими малозаметными беспилотниками, но отметило, что пока «Охотник» не такой скрытный. Летательный аппарат нужно доработать, чтобы он смог с ними сравниться. Американский эксперт Себастьен Роблин отметил, что развитие беспилотника зависит от того, сколько денег вольют в его проектирование и производство.

Российские пользователи интернета отмечают, что «Охотник» — это первый тяжелый беспилотный летательный аппарат, многие детали узлы и агрегаты которого созданы на 3D-принтерах в России — с использованием предприятий, оборудования и технологий страны.

«Таких технологий нет ни у кого в мире, и в ближайшие годы, а возможно, и десятилетия, не предвидится», — процитировал их слова «Царьград».