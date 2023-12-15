Мир 15 декабря 2023, 07:21 «Многообещающие перспективы». Си Цзиньпин заявил о потенциале укрепления отношений с США Си Цзиньпин: у КНР огромный потенциал сотрудничества с США РИА «Новости»

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил об «огромном потенциале» укрепления отношений республики с Соединенными Штатами. Текст поздравительной телеграммы к 50-летию создания Американо-китайского делового совета распространило Центральное телевидение Китая.

«Китай и США обладают огромным потенциалом, широким пространством и многообещающими перспективами для укрепления экономического и торгового сотрудничества», — подчеркнул Си Цзиньпин.

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Интересы двух народов зависят от того, смогут ли Китай и Соединенные Штаты сообща трудиться над решением стоящих перед ними задач, добавил председатель КНР. Он отметил, что Китай готов сотрудничать с США, основываясь на принципах «взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества».

Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что «модернизация в китайском стиле» открывает новые возможности перед американскими компаниями, как и компаниями других стран мира.

Ранее посол США в КНР Николас Бернс констатировал, что две страны «не находятся в хороших отношениях», хотя восстановить связи между их правительствами удалось.