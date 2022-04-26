Многомиллионным состоянием Зеленского заинтересовались в Нидерландах

Голландскую партию Forum voor Democratie (FVD) заинтересовало происхождение состояния президента Украины Владимира Зеленского. В Twitter представители партии задались вопросами, каким образом Зеленский смог заработать 850 миллионов долларов, а также на что идут эти доходы.

В своем сообщении партия уточнила, что, по разным оценкам, состояние президента Украины оценивается в 850 миллионов долларов.

«Большую часть этой суммы он не получил, пока не вступил в должность президента. Так откуда же взялись эти деньги? И что еще более важно — на что они идут?» — говорится в посте FVD.

В феврале Telegram-канал «Незыгарь» сообщил, что на счету в коста-риканском отделении банка Dresdner Bank Lateinamerika Зеленский держит 1,2 миллиарда долларов (около 96,5 миллиарда рублей). Такие деньги, по данным канала, украинский президент получил от олигархов Рината Ахметова, Виктора Пинчука и Игоря Коломойского. Также стало известно и о крупных покупках со счетов Зеленского. Оказалось, что он купил себе виллу в Майами за 34 миллиона долларов (порядка 2,7 миллиарда рублей).

За 2020 год Зеленский задекларировал доход в 815 тысяч долларов (порядка 65 миллионов рублей). Декларацию о доходах главы Украины опубликовал офис президента страны.