Мир 12 февраля 2024, 09:20 Многомиллионные контракты. В СБ РФ объяснили интересы Запада на Украине Замсекретаря СБ РФ объяснил выгоду Запада от украинского конфликта РИА «Новости»

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Продолжение украинского конфликта открывает перед Западом перспективы многомиллиардных контрактов в военно-промышленном комплексе. Кроме того, англосаксы хотят разрушить Украину, чтобы получить заказы на ее восстановление. Такое мнение выразил замсекретаря Совбеза России Рашид Нургалиев. Его слова привел «АиФ».

В понедельник, 12 февраля, исполнилось девять лет со дня подписания Минских соглашений. Однако украинская сторона саботировала их выполнение, несмотря на усилия России.

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Как подчеркнул Нургалиев, текущая позиция украинских властей однозначна — они против переговоров. К этому их подталкивают западные государства, в том числе США и Великобритания.

«Для Запада, и прежде всего для англосаксов, такая ситуация выгодна», — пояснил он.

По словам представителя Совбеза России, нищих украинцев Запад «гонит на убой» ради достижения цели по ослаблению России.

Ранее Нургалиев указал, что Россия стремилась защитить жителей республик Донбасса, начав спецоперацию на Украине.