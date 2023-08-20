Мир 20 августа 2023, 10:58 Многомиллионную помощь Украине от США назвали эпидемией безумия Fox News: США потратили миллионы на ВСУ, проигнорировав охваченные огнем Гавайи РИА «Новости»

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Оказание военной помощи Украине во время сильнейших пожаров на Гавайях стало «эпидемией безумия» Соединенных Штатов. Американские власти нерационально использовали бюджет страны. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил эксперт по экономическим вопросам Стивен Мур.

Власти США одобрили очередной транш для киевского режима в размере 200 миллионов долларов (более 18,6 миллиарда рублей). При этом жителям Гавайев, которые пострадали от сильных пожаров на острове Мауи, пообещали выплатить лишь 700 долларов (порядка 65 тысяч рублей) на человека.

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«Мауи умоляли о деньгах! И власти ничего не делали. Это эпидемия безумия», — заявил экономист.

Мур подчеркнул, что удар и страшные последствия стихии в виде жертв и серьезных разрушений не являются результатом изменения климата.

«Это результат фанатизма, связанного с изменением климата, из-за которого нерационально расходуются наши государственные средства», — резюмировал экономист.

Ранее губернатор американского штата Гавайи Джош Грин заявил, что природные пожары на острове Мауи причинили ущерб почти на шесть миллиардов долларов. Пламя уничтожило более двух тысяч зданий, еще 500 получили серьезные повреждения.

Жители острова отметили, что администрация президента США Джо Байдена не оказала достаточную помощь и поддержку. Они призвали федеральные власти срочно создать план по распределению продуктов питания и вещей первой необходимости.