Мир 07 июля 2023, 15:06 Многолетний пакет поддержки Украины утвердят на саммите НАТО в Вильнюсе Столтенберг: на саммите НАТО в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины РИА «Новости»

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Лидеры стран НАТО на саммите в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, который станет шагом к приближению страны к вступлению в альянс. Об этом сообщил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

«Мы согласуем многолетний план помощи, чтобы гарантировать полное соответствие ВС Украины с НАТО», — сказал он.

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По его словам, на саммите обновят политические связи, появится Совет НАТО — Украина, а также политические лидеры подтвердят, что Украина станет членом НАТО. Столтенберг добавил, что на саммите примут решения, которые сделают Украину еще сильнее и приблизят ее к альянсу. В частности, примут пакет из трех элементов, чтобы сблизить Украину с НАТО.

Кроме того, как заметил генсек альянса, союзники обещают предоставить Украине 500 миллионов евро на основные и оборонные нужды, в том числе организацию работы военных госпиталей.

Глава Североатлантического альянса обратил внимание, что Совет Украина — НАТО станет платформой по урегулированию кризисов и принятию решений, все его участники будут говорить на равных и разделять общие проблемы.

Ранее НАТО посоветовали закрыть дверь перед Украиной из-за России. Членство страны в НАТО станет одной из главных тем на саммите в Вильнюсе, который начнет работу 11 июля. Политики призвали пообещать Украине членство после завершения конфликта.