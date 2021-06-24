Многоквартирный дом обрушился в Майами-Бич

Многоэтажный дом частично обрушился на Коллинс-авеню в курортном городе в Южной Флориде. По предварительным данным, пострадали восемь человек, сообщила Miami Herald со ссылкой на полицию.

Полностью обрушилась одна из секций здания - приблизительно половина 12-этажного дома. Госпитализированы восемь человек.

На место происшествия приехали спасательные службы. Пока точно неизвестно, сколько людей находились в здании во время обрушения, отметило ИА Nation News.

По словам одного из очевидцев, звуки и ощущения в момент ЧП напомнили торнадо или землетрясение. Основная часть апартаментов в поврежденном строении была занята, добавил он.

Из-за обрушения перекрыта территория в районе 88-й улицы.

В доме расположено более 100 квартир. По информации телеканала ABC13, он был построен в 1981 году.