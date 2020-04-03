Многофункциональные центры в Челябинске перенесли открытие

По данным администрации города, «центры „Мои Документы“ не откроются на этой неделе, как это планировалось ранее», «все офисы МФЦ будут оставаться закрытыми до 6 апреля включительно».

«О возобновлении их работы сообщим дополнительно. Решение будет приниматься на заседании штаба по борьбе с распространением коронавируса», — уточнило правительство.