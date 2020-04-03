    03 апреля 2020, 21:53

    Многофункциональные центры в Челябинске перенесли открытие

    Дарья Морозова

    Челябинские Многофункциональные центры откроются, как минимум, на три дня позже, чем планировалось. Работа возобновится не раньше 7 апреля. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    По данным администрации города, «центры „Мои Документы“ не откроются на этой неделе, как это планировалось ранее», «все офисы МФЦ будут оставаться закрытыми до 6 апреля включительно».

    «О возобновлении их работы сообщим дополнительно. Решение будет приниматься на заседании штаба по борьбе с распространением коронавируса», — уточнило правительство.