Многофункциональные центры в Челябинске перенесли открытие
Челябинские Многофункциональные центры откроются, как минимум, на три дня позже, чем планировалось. Работа возобновится не раньше 7 апреля. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
По данным администрации города, «центры „Мои Документы“ не откроются на этой неделе, как это планировалось ранее», «все офисы МФЦ будут оставаться закрытыми до 6 апреля включительно».
«О возобновлении их работы сообщим дополнительно. Решение будет приниматься на заседании штаба по борьбе с распространением коронавируса», — уточнило правительство.