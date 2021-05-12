Многоэтажка упала в секторе Газа после удара Израиля

Многоэтажное здание рухнуло в центре города Газа после удара авиации Израиля. В результате погибли как минимум три палестинца, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По информации телеканала, израильская сторона устроила бомбардировку вечером 12 мая. Во время обрушения башни Аль-Шурук погибли по меньшей мере три палестинца. Высотка находилась в центре города Газа.

Ранее в Газе разрушили еще одно высотное здание — башню Аль-Шурук. Армия Израиля заявила, что в этих строениях размещались командиры террористических группировок Газы. Местные новостные агентства сообщили, что начальнику службы безопасности здания было приказано провести эвакуацию. После этого на башню сбросили бомбы.

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус предупредил, что военные продолжат наносить удары по сектору Газа. При этом он заверил, что среди гражданского населения жертв не было.

«Израиль со своей стороны действует так, чтобы максимально исключить возможные потери среди мирного населения. Хочу отдельно указать, что в результате наших ударов регистрируем ноль жертв среди гражданских [в Газе]», — привел слова Конрикуса ТАСС.

Представитель ЦАХАЛ добавил, что израильской стороне удалось ликвидировать нескольких радикалов. Такой результат он назвал большим успехом.