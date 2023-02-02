Мир 02 февраля 2023, 08:26 Много ругани и распутства. NYT назвала причины краха ЧВК «Моцарт» на Украине NYT: пьянство и посещение стриптиз-клубов привели ЧВК «Моцарт» к краху на Украине Pxhere

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Пьянство, финансовые нарушения и посещения киевских стриптиз-клубов привели американскую частную военную компанию «Моцарт» к провалу на Украине. Детали неудач ЧВК раскрыл обозреватель New York Times Джеффри Геттлман.

По словам журналиста, он был свидетелем того, как основатель ЧВК Эндрю Мильбурн объявил подчиненным, что «группа „Моцарт“ мертва». В соцсетях глава компании написал об этом накануне.

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Геттлман отметил, что к такому исходу привели сразу несколько причин. Среди них — финансовые трудности и обвинения в адрес украинских властей, которые выдвигались в нетрезвом состоянии.

Были и другие проблемы: среди участников ЧВК были ветеранами боевых действий, которыми было не так просто управлять. У мужчин были психические расстройства и сложности с употреблением алкоголя.

«Когда они не работали, их тянуло в киевские стриптиз-клубы, бары и к онлайн-знакомствам», — пояснил обозреватель.

Помимо пьянства и развлечений, ЧВК столкнулась со случаями дезертирства. К этому привели проблемы с деньгами. Геттлман обратил внимание, что сначала ЧВК собирала большие пожертвования, речь шла о сумме более миллиона доллара, но деньги закончились, за ними последовали внутренние междоусобицы.

«Было много ругани, много распутства», — признался один из участников ЧВК.

Несмотря на это, по данным автора NYT, Мильбурн хочет возродить компанию. Последнее время он тратит много времени на поиск возможных спонсоров.