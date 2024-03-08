08 марта 2024, 19:42
«Много претензий». Зеленский уволит главу МИД
«Страна.ua»: Зеленский решил уволить главу МИД Кулебу
Президент Украины Владимир Зеленский задумался об увольнении главы МИД страны Дмитрия Кулебы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
По данным источников издания, владеющих информацией, к министру возникло «много претензий» и вопросов, в том числе по кандидатурам послов.
Реклама
В качестве сменщика Кулебы на посту главы внешнеполитического ведомства источники назвали Игоря Жовкву, который в администрации президента Украины курирует внешнеполитическое направление.
Ранее Зеленский назначил уволенного им с поста главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла в Великобритании. По мнению депутата Госдумы Алексея Чепы, эта перестановка связана с боязнью Зеленского конкуренции со стороны генерала.
Владимир Зеленский
Великобритания
ВСУ
Украина
Реклама
Реклама