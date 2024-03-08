Мир 08 марта 2024, 19:42 «Много претензий». Зеленский уволит главу МИД «Страна.ua»: Зеленский решил уволить главу МИД Кулебу Thomas Trutschel / Thomas Trutschel/photothek.de / Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский задумался об увольнении главы МИД страны Дмитрия Кулебы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным источников издания, владеющих информацией, к министру возникло «много претензий» и вопросов, в том числе по кандидатурам послов.

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В качестве сменщика Кулебы на посту главы внешнеполитического ведомства источники назвали Игоря Жовкву, который в администрации президента Украины курирует внешнеполитическое направление.

Ранее Зеленский назначил уволенного им с поста главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла в Великобритании. По мнению депутата Госдумы Алексея Чепы, эта перестановка связана с боязнью Зеленского конкуренции со стороны генерала.