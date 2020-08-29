Украинская певица Анастасия Приходько спустя 11 лет после участия в Евровидении заявила, что подверглась из-за этого конкурса травле на родине. Ведь в 2009 году она представляла Россию.

«Я до сих пор слышу очень много неприятных высказываний по типу того, что я из России, консервная банка, я выступала на Евровидении от России. Это меня преследует, мне очень обидно за это», — заявила певица в эфире «4 канала».

Она заметила, что в свое время уехала работать в РФ, так как ее не ценили на Украине.

«Но жаль, что люди не понимают, что дисквалифицировали меня украинцы, при той власти, которая была», — добавила артистка.

По ее словам, экс-президент страны Виктор Ющенко никак не мог повлиять на отбор на Украине, так как он был нечестный. Приходько утверждает, что ее убрали как неудобного участника. Поле этого певица решила поехать в Россию.

В 2009 году Анастасия участвовал в украинском отборочном туре для поездки на Евровидение, но ее дисквалифицировали. После этого девушке предложили участвовать на конкурсе, представляя Россию, что она и сделала. Приходько выступила с песней «Мамо» и заняла 11 место. В тот год от Украины на песенный конкурс, который прошел в Москве, поехала Светлана Лобода.

Ранее певица прокомментировала уход фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука из Верховной рады.