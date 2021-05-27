«Много кашасы, мало молитв». Папа римский пошутил, что Бразилию уже не спасти

Папа римский Франциск на встрече со священниками из Бразилии рассмешил их шуткой о том, что страну уже не спасти молитвами. Виной всему — избыток алкоголя.

Священнослужители обратились к понтифику с просьбой молиться за бразильский народ. Но ответ Франциска был неожиданным.

«Вам нет спасения. Слишком много кашасы и мало молитв», — с улыбкой ответил папа римский.

После этого он благословил священника.

Отец Карлос Энрике, который снимал происходящее на видео, рассказал газете Globo, что они были на площади Святого Петра в Риме, где Франциск читает проповедь. После ее окончания он подходит к собравшимся, чтобы поприветствовать их. Тогда они и попросили понтифика молиться за Бразилию.

Весной этого года папа римский предупредил о грядущем всемирном потопе. По мнению Франциска, он непременно случится, если политики не отреагируют на таяние ледников и глобальное потепление.