Мир 18 сентября 2023, 08:53 «Много дезинформации». Турция заявила о попытках очернить проект России по газовому хабу Турция заметила попытки очернить проект России по газовому хабу РИА «Новости»

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Турция в последнее время заметила много дезинформации вокруг проекта газового хаба в стране, предложенного Россией. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы замечаем очень много дезинформации вокруг этого проекта. В принципе тут цель ясна: бросить тень на его перспективность в свете очень активных обсуждений в последнее время», — пояснил собеседник агентства.

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Он отметил, что у каждого громкого проекта находятся противники, и этот не стал исключением. Однако «недоброжелателям» стоит понять, что участники проекта не проиграют, его цель состоит в обеспечении энергетической безопасности и «сбалансированного ценового подхода» на рынке.

Турция и Россия не прекращают переговоры, продолжают прорабатывать детали, подчеркнул источник издания. По его словам, проблемных моментов не возникает, у обеих сторон есть настрой на активную работу. Пока Турция изучает рынок.