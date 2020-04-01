«Многие в панике»: российский боец ММА рассказал о застрявших в Таиланде туристах

Российские туристы стали заложниками закрытия границ во многих странах. Таиланд тоже ввел ограничения из-за коронавируса, поэтому туристы теперь не могут вернуться с жарких курортов. Один из путешественников рассказал «360», как сейчас обстоят дела с вылетами.

«Каждый сваливает друг на друга, никто ничего не предоставляет, всем пофиг. Я не нуждаюсь в их предоставлении жилья или питания, но тут очень много людей, которые в панике. Компания говорит: „Мы только перевозим людей и все, обращайтесь в посольство“. А там говорят наоборот», — поделился боец ММА Вартан Асатрян.

В итоге все сваливают на Россию, которая якобы не принимает людей. Туристам приходится постоянно ждать новые рейсы, но самолет могут отменить даже за час или полчаса до вылета. На сайтах билеты можно найти, но проблема именно в отсутствии самих вылетов. Многие приезжают в аэропорт из разных частей Таиланда и вынуждены оставаться в нем.

Источник фото: телеканал «360»

«Еще и визы закончились. Нужно ехать в посольство, а они даже трубки не берут. Вот представь, поедешь куда-нибудь в центр Бангкока, а там закрыто, и как быть? Так это полбеды, после получения справки нужно еще ехать в иммиграционную службу, так там вообще условий нет никаких, на улице люди сидят в очереди по восемь часов», — рассказал спортсмен.

По словам Асатряна, туристов осталось не так много. Всех застрявших в Таиланде можно было бы вывезти всего парой рейсов.

Власти Таиланда полностью закрыли страну для въезда и выезда начиная с 26 марта. Посольство РФ в Таиланде открыло запись россиян для возвращения домой. Все туристы могли оставить заявку для включения в список.

«Список передан в Оперативный штаб МИД России для дальнейшей проработки и организации мероприятий по вывозу российских граждан из Таиланда», — сообщали в диппредставительстве.

После этого запись закрыли, а сейчас посольство публикует списки рейсов, на которые можно приобрести билеты. Также россиянам разрешили продлить срок визы.

«В случае окончания срока действия штампа о пересечения границы/визы в течение двух дней после даты планировавшегося вылета вы можете лично обратиться в консульский отдел посольства для получения письма в Иммиграционное бюро Королевской полиции Таиланда о продлении срока пребывания в стране», — информирует посольство.

Границы закрыли не только власти Таиланда. Многие страны вводят ограничительные меры из-за распространения коронавируса. В мире инфицированных уже насчитывается более 862 тысяч, а погибших — более 42,5 тысячи человек.