Мир 30 июля 2023, 15:59 Многие в ЮАР хотели видеть Путина на саммите БРИКС — власти страны Советник лидера ЮАР Пу: многие в стране сожалеют, что Путина не будет на саммите БРИКС РИА «Новости»

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Многим в ЮАР жаль, что президента России Владимира Путина не будет на саммите БРИКС. Об этом ТАСС рассказал советник лидера Южно-Африканской Республики по кибербезопасности Джозеф Пу на полях саммита «Россия — Африка».

Пу отметил, что ему и самому «жаль говорить об этом».

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«Не хватило стержня. Многие люди на местах говорили, что они собираются защищать президента Путина, потому что любят его», — сообщил советник президента республики.

Он добавил, что ЮАР находится «там, где есть», благодаря исключительно России — никак не США или Британии, и странно, что теперь «кто-то из ниоткуда» решает, кого принимать в стране.

Упомянутый саммит пройдет в Йоханнесбурге в августе. ЮАР направила 70 приглашений. Россию представит глава МИД Сергей Лавров, а Владимир Путин примет участие в мероприятии лишь по видеосвязи.

Ранее СМИ сообщали, что приглашения на саммит БРИКС не получили президент Франции Эммануэль Макрон (который, кстати, очень хотел там побывать и активно добивался этого), лидер Соединенных Штатов Джо Байден и премьер Британии Риши Сунак.