Мир 30 января 2024, 10:15 Многие страны задумались над альтернативами SWIFT Набиуллина: многие страны думают над альтернативами SWIFT из-за возросших рисков Unsplash

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Многие страны начали раздумывать над альтернативой платежной системе SWIFT. Об этом РИА «Новости» сообщила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

«При использовании устоявшейся платежной инфраструктуры появились определенные риски, поэтому многие государства начали думать над собственными, альтернативными вариантами трансграничных механизмов платежей», — сказала она.

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Набиуллина отметила, что если бизнес заинтересован в развитии инвестиционных, торговых и экономических отношений, а действующая система международных платежей стала слишком рискованной, то активный поиск альтернативы станет неизбежным.

Ранее глава регулятора заявила, что блокировка активов россиян и остановка международных платежей стали для России очень болезненными санкциями. Она отметила, что крупные отечественные банки с 2014 года начали подготовку к отключению от системы SWIFT и выстраивали собственную национальную платежную систему.