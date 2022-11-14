Эксклюзив 14 ноября 2022, 13:30 Многие россияне решили улететь из Стамбула после теракта, рассказал турист Россиянин Байджиев: туристы захотели уехать из Стамбула после теракта

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Российский турист Султан Байджиев сейчас находится в Стамбуле, он приехал в город пять дней назад. В разговоре с «360» он раскрыл, что после теракта многие люди напуганы, находятся в угнетенном состоянии. Часть соотечественников хотят покинуть Стамбул. Однако есть и те, кто воспринимает ситуацию как очередное приключение.

«Туристы сейчас находятся в патовой ситуации. Когда случилось все, закрыли главную улицу — Таксим. Все, кто находился в кафе, ресторанах, магазинах в тот момент, оказались закрыты там часов на пять, их не выпускали оттуда», — рассказал он.

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По его словам, это было сделано из соображений безопасности. Ходили слухи, что нашли еще три бомбы.

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«Туристы сейчас все напуганы. Такси туда не едет — вообще никакое. Мы пытались вчера вызвать такси на ту сторону, и никто не соглашался», — отметил россиян.

Люди предлагали 1000 лир за это, хотя это примерно в пять раз больше обычной цены за такие поездки.

«Туристы угнетенные, местные жители тоже угнетенные. Поговаривают, что это перед предвыборной кампанией припугивают, чтобы [президент Реджеп] Эрдоган продолжал быть правителем», — добавил Байджиев.

Он отметил, что у многих сейчас паника.

«Все убегают. Кто-то уже планирует улететь, уехать», — сообщил собеседник «360».

Местные жители относятся к произошедшему серьезно, а туристы наоборот более беспечно, считают все это большим приключением, заметил Байджиев.

Взрыв прогремел днем 13 ноября в центре Стамбула. В результате него шесть человек погибли, более 80 — понадобилась медицинская помощь. Среди пострадавших — трое россиян. По предварительным данным, теракт могла совершить женщина, ее задержали.