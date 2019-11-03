«Многие хотят начистить ему репу»: журналист Шевченко высказался об отъезде Бабченко с Украины
Бывший военный корреспондент всегда переходил на личности, затрагивал чувства собеседника, касался его родных, близких, сообщил Шевченко. «Немало людей, которые хотят начистить ему репу», — уверен он.
Собеседник «360» не представляет, где Бабченко найдет себе политическое убежище. Может быть, только в Израиле. По словам Шевченко, в последнее время в этой стране кров дают «всем желающим».
Киселев сообщил о побеге Бабченко с УкраиныПодробнее
«Он так хвалил Израиль, так его защищал, пел ему дифирамбы. Последние полгода он Израиль вылизал весь с ног до головы», — добавил собеседник телеканала.
По мнению Шевченко, Бабченко мог бы переместиться в тихое австрийское кафе. Однако другие посетители дали бы ему там по физиономии, потому среди них много россиян. «А он матом многих людей оскорблял», — отметил политик.
Шевченко назвал журналиста «парнем неплохим, просто неуравновешенным».
Ранее Бабченко рассказал, что запустил в действие процесс «Я сваливаю». Он подтвердил, что покинул территорию Украины. Так он воплотил в жизнь обещание полугодовой давности. Журналист допускает, что вернется на Украину, но приедет туда он уже на американском танке Abrams.
О том, что Бабченко покинул Украину, первым рассказал журналист Евгений Киселев. Он заявил, что теперь журналист живет то ли в Эстонии, то ли в Финляндии, а может и в Норвегии.