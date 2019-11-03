  • «Многие хотят начистить ему репу»: журналист Шевченко высказался об отъезде Бабченко с Украины

    03 ноября 2019, 16:43

    Алена Макаренко, Татьяна Майорова

    Аркадий Бабченко любит переходить на личности, поэтому многие хотят ему «начистить репу». Где же журналист сможет получить убежище, непонятно. Разве что в Израиле, которому долго пел дифирамбы. Своим мнением с «360» поделился российский журналист и экс-член президентского Совета по правам человека Максим Шевченко.
    «Многие хотят начистить ему репу»: журналист Шевченко высказался об отъезде Бабченко с Украины

    Бывший военный корреспондент всегда переходил на личности, затрагивал чувства собеседника, касался его родных, близких, сообщил Шевченко. «Немало людей, которые хотят начистить ему репу», — уверен он.

    Собеседник «360» не представляет, где Бабченко найдет себе политическое убежище. Может быть, только в Израиле. По словам Шевченко, в последнее время в этой стране кров дают «всем желающим».

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    «Он так хвалил Израиль, так его защищал, пел ему дифирамбы. Последние полгода он Израиль вылизал весь с ног до головы», — добавил собеседник телеканала.

    По мнению Шевченко, Бабченко мог бы переместиться в тихое австрийское кафе. Однако другие посетители дали бы ему там по физиономии, потому среди них много россиян. «А он матом многих людей оскорблял», — отметил политик.

    Шевченко назвал журналиста «парнем неплохим, просто неуравновешенным».

    Ранее Бабченко рассказал, что запустил в действие процесс «Я сваливаю». Он подтвердил, что покинул территорию Украины. Так он воплотил в жизнь обещание полугодовой давности. Журналист допускает, что вернется на Украину, но приедет туда он уже на американском танке Abrams.

    О том, что Бабченко покинул Украину, первым рассказал журналист Евгений Киселев. Он заявил, что теперь журналист живет то ли в Эстонии, то ли в Финляндии, а может и в Норвегии.