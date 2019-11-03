«Многие хотят начистить ему репу»: журналист Шевченко высказался об отъезде Бабченко с Украины

Аркадий Бабченко любит переходить на личности, поэтому многие хотят ему «начистить репу». Где же журналист сможет получить убежище, непонятно. Разве что в Израиле, которому долго пел дифирамбы. Своим мнением с «360» поделился российский журналист и экс-член президентского Совета по правам человека Максим Шевченко.

Бывший военный корреспондент всегда переходил на личности, затрагивал чувства собеседника, касался его родных, близких, сообщил Шевченко. «Немало людей, которые хотят начистить ему репу», — уверен он.

Собеседник «360» не представляет, где Бабченко найдет себе политическое убежище. Может быть, только в Израиле. По словам Шевченко, в последнее время в этой стране кров дают «всем желающим».

Киселев сообщил о побеге Бабченко с Украины Подробнее

«Он так хвалил Израиль, так его защищал, пел ему дифирамбы. Последние полгода он Израиль вылизал весь с ног до головы», — добавил собеседник телеканала.

По мнению Шевченко, Бабченко мог бы переместиться в тихое австрийское кафе. Однако другие посетители дали бы ему там по физиономии, потому среди них много россиян. «А он матом многих людей оскорблял», — отметил политик.

Шевченко назвал журналиста «парнем неплохим, просто неуравновешенным».

Ранее Бабченко рассказал, что запустил в действие процесс «Я сваливаю». Он подтвердил, что покинул территорию Украины. Так он воплотил в жизнь обещание полугодовой давности. Журналист допускает, что вернется на Украину, но приедет туда он уже на американском танке Abrams.

О том, что Бабченко покинул Украину, первым рассказал журналист Евгений Киселев. Он заявил, что теперь журналист живет то ли в Эстонии, то ли в Финляндии, а может и в Норвегии.