Мир 19 августа 2023, 07:18 «Мнимая угроза». Польские СМИ заявили о готовности страны отправить солдат на Украину против России Myśl Polska: Польша готова отправить солдат на Украину против России РИА «Новости»

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Власти Польши теоретически готовы отправить своих солдат на Украину для борьбы против «мнимой российской угрозы». Об этом заявил обозреватель Михал Радзиковский в материале для Myśl Polska.

По его мнению, премьер-министр Матеуш Моравецкий и «другие лица, принимающие решения», могут пойти на этот шаг ради так называемой защиты Родины, и возможные потери не будут ничего для них значить. Польские власти используют политический нарратив не в национальных интересах своей страны, подчеркнул журналист.

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Ранее стало известно, что в Польше застопорилась работа созданию комиссии для изучения «российского влияния». Она давно должна была начать действовать, однако оппозиция не выдвинула в ее состав своих кандидатов. Теперь, возможно, комиссия появится позже — в октябре, хотя закон о ее создании президент страны Анджей Дуда подписал еще в начале июня. Целью организации станет выяснить, как Россия влияла на безопасность Польши с 2007 по 2022 год.