26 декабря 2022, 13:58
«Мнимая решимость». Стало известно, зачем украинской разведке карта с «расчлененной Россией»
Аналитик Колчин: украинская разведка силится показать жителям решимость в отношении РФ
Украинская разведка пытается продемонстрировать «мнимую решимость» силовых структур киевского режима в отношении России. Так аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин в беседе с «360» оценил действия главы украинской разведки Кирилла Буданова, который повесил карту с «расчлененной Россией».
Уничтожение России как единого государства — один из приоритетов нынешней украинской власти, указал Колчин.
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«Они очень любят публиковать мифические карты каких-то разделов и развалов и пытаются использовать это как идеологическое оружие и материал для вброса. В случае с главой украинской разведки это пиар-акция, попытка культивировать эти фантазии в сознании граждан страны», — пояснил аналитик.
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Он заметил, что «западные зрители» уже не воспринимают подобные вбросы, и киевскому режиму только и остается, что пытаться повлиять на украинцев.
Странную карту, на которой Кубань, Курская и Белгородская области помечены как территории Украины, у Буданова заметили журналисты украинского СМИ во время интервью. На вопрос о том, иллюстрирует ли эта карта планы украинского режима, глава разведки ответил уклончиво.
Украина
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