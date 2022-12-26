Эксклюзив 26 декабря 2022, 13:58 «Мнимая решимость». Стало известно, зачем украинской разведке карта с «расчлененной Россией» Аналитик Колчин: украинская разведка силится показать жителям решимость в отношении РФ

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Украинская разведка пытается продемонстрировать «мнимую решимость» силовых структур киевского режима в отношении России. Так аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин в беседе с «360» оценил действия главы украинской разведки Кирилла Буданова, который повесил карту с «расчлененной Россией».

Уничтожение России как единого государства — один из приоритетов нынешней украинской власти, указал Колчин.

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«Они очень любят публиковать мифические карты каких-то разделов и развалов и пытаются использовать это как идеологическое оружие и материал для вброса. В случае с главой украинской разведки это пиар-акция, попытка культивировать эти фантазии в сознании граждан страны», — пояснил аналитик.

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Он заметил, что «западные зрители» уже не воспринимают подобные вбросы, и киевскому режиму только и остается, что пытаться повлиять на украинцев.

Странную карту, на которой Кубань, Курская и Белгородская области помечены как территории Украины, у Буданова заметили журналисты украинского СМИ во время интервью. На вопрос о том, иллюстрирует ли эта карта планы украинского режима, глава разведки ответил уклончиво.