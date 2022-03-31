Мнения о санкциях против «Лаборатории Касперского» в Белом доме разошлись — СМИ
WSJ: в Белом доме не договорились о санкциях против «Лаборатории Касперского»
В Белом доме не пришли к единому мнению о санкциях против российской «Лаборатории Касперского». Администрация президента США Джо Байдена не исключила, что ограничения увеличат риски кибератак против западных стран.
Совет национальной безопасности Белого дома потребовал проработать меры у американского Минфина, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В ответ эксперты ведомства выразили свою обеспокоенность возможными последствиями.
Программное обеспечение компании используют сотни миллионов клиентов во всем мире. В таких условиях применять санкции, заметили специалисты, будет непросто. Более того, неофициальные лица в США и Европе предположили, что из-за ограничений вырастут «кибератаки со стороны России».
По этим причинам рассмотрение санкций против «Лаборатории Касперского» якобы решили отложить. На днях компанию внесли в перечень угрожающих национальной безопасности США.