В Белом доме не пришли к единому мнению о санкциях против российской «Лаборатории Касперского». Администрация президента США Джо Байдена не исключила, что ограничения увеличат риски кибератак против западных стран.

Совет национальной безопасности Белого дома потребовал проработать меры у американского Минфина, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В ответ эксперты ведомства выразили свою обеспокоенность возможными последствиями.

Программное обеспечение компании используют сотни миллионов клиентов во всем мире. В таких условиях применять санкции, заметили специалисты, будет непросто. Более того, неофициальные лица в США и Европе предположили, что из-за ограничений вырастут «кибератаки со стороны России».

По этим причинам рассмотрение санкций против «Лаборатории Касперского» якобы решили отложить. На днях компанию внесли в перечень угрожающих национальной безопасности США.