Мир 17 августа 2023, 13:57 Мнением Саркози о Крыме и новых регионах России возмутились в офисе Зеленского Подоляк назвал слова Саркози о Крыме и новых регионах России преступной логикой РИА «Новости»

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Преступной логикой счел мнение бывшего президента Франции Николя Саркози о Крыме и новых территориях России советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он обвинил бывшего лидера европейской страны в «торговле чужими территориями». Возмущенный пост украинский чиновник опубликовал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Подоляк отметил, что Саркози не только встал на сторону России, но и показал главную причину идущих сейчас боевых действий. По его словам, именно европейские политики не остановили РФ от операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году, которая стала последствием сегодняшних событий.

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«Нет никаких „новых территорий России“, никаких прав россиян на референдумы, никаких культурных или языковых особенностей. Вы не можете торговать чужими территориями, потому что вы кого-то боитесь или потому что вы дружите с преступниками», — написал Подоляк.

Бывший президент Франции Николя Саркози в интервью газете Le Figaro назвал Крым исторически российской территорией, а попытки возвращения полуострова в состав Украины — иллюзией. Он подчеркнул, что это можно подтвердить повторным референдумом под строгим контролем международного сообщества. Бывший президент Франции добавил, что такое же голосование можно провести в новых регионах России. Он отметил, что для Украины это шанс завершить конфликт.