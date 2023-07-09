Мир 09 июля 2023, 21:10 Мнение России о вступлении Украины в НАТО назвали не главным Бывший генсек НАТО Расмуссен: Западу безразличны красные линии России об Украине РИА «Новости»

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Россия не имеет права вето для вступления Украины в НАТО и входящим в альянс странам безразлично, что считается красными линиями, пересечение которых приведет к эскалации конфликта. Об этом в интервью RND заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен.

Он подчеркнул, что политика открытых дверей НАТО не изменилась с момента своего основания. Поэтому любая страна, как это недавно сделали Финляндия и Швеция, может подать заявку на вступление

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«[Президенту России] Путину на данном этапе нечего сказать, у него нет права вето, он действительно должен держаться в стороне. Честно говоря, все, что он определяет или чувствует как красные линии, может нас не волновать», — добавил бывший глава НАТО.

Расмуссен подчеркнул, что если Украина захочет, то в альянс может вступить только несколько областей, которые остаются под контролем Киева. Такие прецеденты в истории альянса уже были, когда военный блок вошла западная Германия в 1955 году.

Газета Politico сообщила, что выступавшие ранее против принятия Украины Германия и США смягчили свои позиции. Но до какой степени авторы материала не уточнили.

Источник в дипломатическом корпусе одной из стран Центральной Европы заявил, что ряд членов альянса не хотят допускать «автоматической выдачи приглашения». Он пояснил, что общий положительный настрой стран-участниц НАТО связан с тем, что им выгодно согласиться с мнением США.