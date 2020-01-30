Мнение эксперта: ПАСЕ вернулась к нормальной деятельности

Эксперт считает, что ассамблея вернулась к нормальной деятельности. Несмотря на то, что большинство членов в ПАСЕ настроено против России, организация полностью ратифицировала полномочия российской делегации. По словам, Оленченко, страны Прибалтики, Украина и Польша проиграли, выступая рупором недоброжелательности по отношению к РФ.

Напомним, 96 членов ПАСЕ отдали свои голоса за ратификацию в полном объеме, 44 — против, еще 7 воздержались.